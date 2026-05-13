Trotz der anhaltenden Unsicherheit, für die US-Präsident Donald Trump weiterhin auf nahezu allen Ebenen sorgt, bleibt die Stimmung an den Börsen relativ gut. DAX und MDAX dürften heute wieder mit Kursgewinnen in den Handelstag starten. Doch die Aktie der Lufthansa zählt mit einem dicken Minus von rund vier Prozent zu den Sorgenkindern im HDAX.Der Grund für den Kursrückgang ist allerdings ein erfreulicher. So wird die Lufthansa-Aktie heute lediglich ex-Dividende gehandelt. Alle, die gestern zum Handelsschluss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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