NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Dürr von 36 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Philippe Lorrain passte sein Bewertungsmodell am Dienstagabend an den Quartalsbericht an. Der positive Ergebnistrend des Anlagenbauers sei voll intakt, schrieb er./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 20:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 20:48 / UTC

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