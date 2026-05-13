Zug - Der Kryptovermögensverwalter Bitcoin Suisse hat eine Digital-Asset-Lizenz und eine Investment-Business-Registrierung in Bermuda erhalten. Damit stärke Bitcoin Suisse die internationale Präsenz, teilte die Firma am Dienstagabend in einem Communiqué mit. Konkret habe Bitcoin Suisse von der Bermuda Monetary Authority eine Class-F-Lizenz gemäss dem Digital Asset Business Act sowie eine Class-B-Registrierung gemäss dem Investment Business Act erhalten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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