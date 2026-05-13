DJ Porsche SE verbucht Gewinnrückgang zum Jahresstart - Prognose bestätigt

DOW JONES--Die Porsche Automobil Holding SE ist mit einem Gewinnrückgang in das Geschäftsjahr 2026 gestartet, hat die eigenen Erwartungen jedoch erfüllt. Aufgrund niedrigerer Ergebnisbeiträge der Kernbeteiligungen Volkswagen und Porsche AG fiel das angepasste Ergebnis schwächer aus als im Vorjahr. Gleichzeitig bestätigte die börsennotierte Holding der Familien Porsche und Piech die Ziele für das Gesamtjahr.

Im ersten Quartal belief sich das angepasste Konzernergebnis nach Steuern - die maßgebliche Steuerungskennzahl - auf 0,38 Milliarden Euro nach 0,48 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Unter dem Strich verbuchte die Holding einen Nettoverlust von 0,92 Milliarden Euro (Vorjahr: minus 1,08 Milliarden Euro), der jedoch maßgeblich durch nicht zahlungswirksame Wertberichtigungen auf die Anteile an der Volkswagen AG (minus 1,3 Milliarden Euro) geprägt war. Die Konzern-Nettoverschuldung stieg gegenüber dem Jahresende 2025 leicht von 5,10 auf 5,15 Milliarden Euro an.

Für das Gesamtjahr 2026 bekräftigte die Gesellschaft ihre Prognose und erwartet weiterhin ein angepasstes Konzernergebnis nach Steuern zwischen 1,5 und 3,5 Milliarden Euro sowie eine Konzern-Nettoverschuldung im Korridor von 4,7 bis 5,2 Milliarden Euro.

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May 13, 2026 02:10 ET (06:10 GMT)

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