NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Overweight" belassen. Die weitgehend erwartungsgemäßen Ergebnisse des ersten Quartals untermauerten die Jahresziele des Energieversorgers, schrieb Pavan Mahbubani am Mittwochmorgen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:38 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007037129
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:38 / BST
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