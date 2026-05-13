NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schott Pharma mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Resultate des ersten Quartals hätten die Erwartungen im Wesentlichen erfüllt, schrieb Charles Weston am Mittwoch. Ohne eine Sonderbelastung hätte das operative Ergebnis des Pharmazulieferers aber höher gelegen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:48 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:48 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A3ENQ51
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:48 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:48 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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