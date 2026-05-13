NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 62,50 Euro auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal des Energieversorgers habe den Markterwartungen entsprochen, schrieb Alexander Wheeler am Mittwoch nach den Zahlen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007037129
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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