Berlin - Der Verband der Automobilindustrie rechnet mit einem zusätzlichen deutlichen Stellenabbau in der deutschen Autoindustrie. «Wir müssen leider nach aktuellen Berechnungen von einem Beschäftigungsverlust von 225.000 Arbeitsplätzen bis 2035 ausgehen, also etwa 35.000 Arbeitsplätze mehr als bisher angenommen», sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Berechnungen zeigen laut VDA aber, dass die weitere Job-Entwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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