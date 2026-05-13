© Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-FotopresDie Zahlen stimmen, die Prognose steigt. Anleger schauen aber inzwischen vor allem auf die nächste mögliche Milliarden-Transformation.Die Deutsche Telekom hat ihren Wachstumskurs zum Jahresstart fortgesetzt und die Prognose für 2026 leicht angehoben. Rückenwind kommt dabei erneut vor allem von der US-Tochter T-Mobile US, die zuletzt mit starken Kundenzahlen und höheren Gewinnerwartungen überzeugte. Der Bonner Telekommunikationskonzern rechnet nun für 2026 mit einem bereinigten operativen Ergebnis nach Leasingzahlungen von rund 47,5 Milliarden Euro. Das sind 100 Millionen Euro mehr als bisher erwartet. Beim freien Cashflow stellt das Unternehmen nun mehr als 19,8 Milliarden Euro in Aussicht. …Den vollständigen Artikel lesen
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