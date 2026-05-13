Bei Samsung Electronics spitzt sich der Tarifkonflikt dramatisch zu. Nach gescheiterten Schlichtungsgesprächen droht dem südkoreanischen Tech-Riesen nun ein mehrwöchiger Streik - und ausgerechnet die Rivalen Micron und SK Hynix könnten die großen Gewinner sein. Die Börse reagieren bereits eindeutig auf die Horror-Meldung.• Samsung steht vor einem mehrwöchigen Streik, der die globale Speicherchip-Produktion spürbar treffen und den ohnehin angespannten KI-Markt zusätzlich unter Druck setzen könnte.• ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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