© Foto: Omar Marques - SOPA Images via ZUMA Press WireNachbörslich schießt Micron um 15 Prozent hoch: Umsatz und Gewinn übertreffen die Erwartungen bei Weitem, die KI-Nachfrage treibt die Speicherpreise in die Höhe - und der Ausblick setzt dem Ganzen noch die Krone auf. Ein Zahlenwerk, das kaum besser sein könnte: Micron hat die Erwartungen der Wall Street bei Umsatz und Gewinn deutlich übertroffen. Auch der Ausblick überzeugt voll und ganz. Die Aktie legt nach Börsenschluss an der Nasdaq um mehr als 15 Prozent zu. Der US-Speicherchip-Hersteller meldete für das dritte Geschäftsquartal einen Umsatz von 41,46 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut LSEG lediglich mit 35,84 Milliarden US-Dollar gerechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag …
Enthaltene Werte: US5951121038,US67066G1040,US6311011XXXDen vollständigen Artikel lesen
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