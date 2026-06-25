Der X-DAX als außerbörslicher Indikator für den DAX steht vor dem Xetra-Auftakt 0,1 Prozent höher bei 24.760 Punkten. Zur Wochenmitte war der Leitindex zeitweise bis auf 24.593 Punkte abgesackt, hatte sich im späten Geschäft aber wieder gefangen. In den wichtigsten US-Indizes ging es am Mittwoch nach dem europäischen Handelsende auf neue Tagestiefs. Umso besser sind allerdings die Vorgaben am Morgen aus Asien. Hier zogen Halbleiterwerte wieder stark. Derweil sinken die Ölpreise weiter. Tags zuvor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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