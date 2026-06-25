Der DAX dürfte am Donnerstag zunächst stärker in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor Handelsbeginn bei 24.768 Punkten und damit rund 0,1 Prozent höher. Zur Wochenmitte hatte das Börsenbarometer zwischenzeitlich bis auf 24.593 Punkte nachgegeben.• Der DAX dürfte am Donnerstag zum Auftakt zulegen.• Starke Micron-Zahlen beflügeln Halbleiterwerte.• Aus Asien kommen starke Vorgaben.Die Vorgaben aus den USA fielen zunächst durchwachsen aus. Nach dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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