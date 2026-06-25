Keine Frage: Infineon agiert am Puls der Zeit. Die Aussichten für den heimischen Chipriesen sind vielversprechend. Die DAX-Aktie bleibt eine attraktive Möglichkeit, mittel- und langfristig von der Erholung des Halbleitermarkts und dem anhaltenden KI-Boom zu profitieren. Dafür muss der Konzern die viel zitierten PS allerdings auch weiter auf die Straße bringen und Erlöse sowie Margen nachhaltig steigern. Dieser Experte bleibt extrem zuversichtlich.Den vollständigen Artikel lesen ...
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