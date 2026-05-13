E.ON ist solide in das Geschäftsjahr 2026 gestartet und hat im ersten Quartal die Markterwartungen leicht übertroffen. Zwar blieb der große Überraschungseffekt aus, doch insbesondere das robuste Retail-Geschäft sowie die bestätigten Langfristziele unterstreichen die defensive Qualität des Versorgers in einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld.



Das bereinigte EBITDA lag im ersten Quartal bei 3,2 Mrd. € und damit rund 2 % über den Konsensschätzungen. Der bereinigte Nettogewinn erreichte 1,3 Mrd. € und übertraf die Erwartungen um etwa 4 %. Im Endkundengeschäft profitierte man von höheren Strom- und Gaspreisen zu Jahresbeginn. Dieser Preiseffekt wird sich in den kommenden Quartalen normalisieren und ist folglich nicht vollständig auf das Gesamtjahr übertragbar.



Die Nettoverschuldung belief sich zum Quartalsende auf rund 46 Mrd. € und entsprach damit den Markterwartungen. Trotz des weiterhin hohen Investitionsbedarfs im europäischen Stromnetzgeschäft bleibt die Bilanz damit stabil. E.ON bestätigte sowohl die Jahresprognose 2026 als auch die langfristigen Ziele bis 2030 vollständig.



Bemerkenswert: Bereits nach dem ersten Quartal wurden rund 48 % des mittleren Jahresgewinnziels erreicht. Im Vorjahreszeitraum lag man zu diesem Zeitpunkt erst bei 42 %.



Im Mittelpunkt des Investoreninteresses steht weniger das eigentliche Quartalsergebnis, sondern vielmehr die angekündigte Übernahme des britischen Energieversorgers OVO. Bislang hat E.ON nur wenige finanzielle Details zur Transaktion veröffentlicht. Aussagen zu Kaufpreis, Synergiepotenzialen sowie möglichen Auswirkungen auf Verschuldung und Kapitalrendite fehlen.



Insgesamt liefert E.ON damit ein solides, weitgehend erwartungskonformes Quartal. Die bestätigten Langfristziele, die stabile operative Entwicklung und die Aussicht auf weiteres Wachstum im regulierten Netz- und Endkundengeschäft halten die Investmentstory intakt.





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