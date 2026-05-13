Zürich - Die Angebotsmieten in der Schweiz sind im April weiter gestiegen, sowohl im Vergleich zum Vormonat als auch im Jahresvergleich. Dies gilt auch für die Mehrheit der Kantone. Im Monatsvergleich legten die in Inseraten ausgeschriebenen Mieten um 0,3 Prozent zu, womit der Index auf 133,5 Punkte stieg, wie Homegate am Mittwoch mitteilte. Auf Jahressicht beträgt der Anstieg der schweizweiten Angebotsmieten damit 2,4 Prozent. Nachdem in den Monaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab