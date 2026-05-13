Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Evotec SE vom 12.05.2026:Evotec SE (die "Gesellschaft" oder "Evotec") (NASDAQ: EVO; Frankfurt Prime Standard: EVT) hat heute nicht nachrangige, unbesicherte Wandelanleihen mit Fälligkeit im Jahr 2033 platziert, die in neue und/oder bestehende nennwertlose Inhaberaktien der Gesellschaft (die "Aktien") wandelbar sind, mit einem Gesamtnennbetrag von 116,1 Mio. EUR (die "Schuldverschreibungen"). Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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