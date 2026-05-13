Tesla strebt an, mehr als 1.500 Beschäftigte für die Batteriezellfertigung in Grünheide einzustellen. Laut Werkleiter André Thierig werden zudem knapp 250 Millionen US'Dollar investiert, um vor Ort die Voraussetzungen für eine jährliche Produktion von 18 GWh Batteriezellen im Format 4680 zu schaffen. Teslas Pläne für die Batteriezellfertigung in Grünheide entwickeln sich dynamisch. Noch im Dezember wurde für Grünheide lediglich eine Produktionskapazität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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