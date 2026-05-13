Der deutsche Biokraftstoff-Hersteller Verbio kann auf ein erfolgreiches drittes Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 zurückblicken. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Leipzig erfährt weiterhin Rückenwind von mehreren Seiten und hat daraufhin die Prognose für das laufende Fiskaljahr nach oben präzisiert. Die Aktie gehört daraufhin zu den Top-Gewinnern im SDAX.In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres steigerte Verbio den Umsatz von 1,15 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum auf 1,34 Milliarden Euro. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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