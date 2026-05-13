Andy Sommer von Axpo lässt die Entwicklungen auf den Energiemärkten im April Revue passieren. Im vergangenen Monat reagierten die europäischen Energiemärkte weiterhin äußerst sensibel auf widersprüchliche Signale hinsichtlich einer möglichen Deeskalation des Nahost-Konfliktes und der Wiederöffnung der Strasse von Hormus. Die Auswirkungen reichen weit über die Energiemärkte hinaus und betreffen den globalen Rohstoffhandel sowie die Gesamtwirtschaft. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts bleibt die Strasse für den normalen Handelsverkehr praktisch gesperrt, und trotz einiger diplomatischer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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