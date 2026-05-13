BÖRSE AKTUELL: Markt News zu Inflation, Öl und Nvidia im Fokus (13.05.2026)

Die asiatischen Märkte präsentierten sich zum Handelsstart überwiegend stabil. Chinesische Indizes legten zwischen 0,00% und 0,17% zu, während der japanische Nikkei sowie Singapurs Leitindex jeweils rund 1,30% gewannen. Anleger verfolgen die aktuellen Markt News weiterhin mit Blick auf geopolitische Spannungen und die Entwicklung der Inflation.

Am Devisenmarkt konnte der US-Dollar leicht zulegen, auch wenn die Bewegungen insgesamt begrenzt blieben. Im Fokus der Börse Aktuell-Berichterstattung steht weiterhin die fragile Lage rund um die Energieversorgung durch die Straße von Hormus.

US-Geheimdienstinformationen zufolge hat der Iran wieder Zugang zu 30 seiner insgesamt 33 Raketenstellungen entlang der Straße von Hormus erhalten. Damit könnte Teheran erneut mobile Raketenwerfer einsetzen und teilweise aus befestigten Positionen operieren.

Berichten zufolge verfügt der Iran weiterhin über rund 70% seines Raketen- und Launcher-Arsenals aus der Zeit vor dem Krieg. Dazu zählen sowohl ballistische Raketen mit regionaler Reichweite als auch Kurzstrecken-Marschflugkörper für Ziele an Land und auf See....

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