Barcelona - Werbeartikel gelten im B2B- und B2C-Geschäft weiterhin als stabiles und konjunkturfestes Medium. Studien bescheinigen Werbeartikeln eine hohe Werbewirkung. Doch zugleich verändern die Produktions- und Vertriebswege rasant. Sie funktionieren jenseits von Cookies, Algorithmen und Adblockern. Und sie landen dort, wo Marken sichtbar sein wollen: im Alltag der Zielgruppe. Die Rede ist von Werbeartikeln. Die Palette umfasst Klassiker wie Schreibwerkzeuge, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab