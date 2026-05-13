Siemens meldet einen Auftrags-Rekordeingang - doch beim Umsatz und in der Mobility-Sparte läuft es nicht rund. Was Top-Analysten dazu sagen und wie weit die Aktie noch steigen könnte. Rund 24 Milliarden Euro Neuaufträge im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 und trotzdem fällt die Reaktion der Analysten und Anleger verhalten aus. Siemens hat am Mittwoch Zahlen vorgelegt, die ein gespaltenes Bild zeichnen: starkes Auftragsmomentum auf der einen Seite, ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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