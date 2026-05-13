ZÜRICH (dpa-AFX) - Aktien des Personaldienstleisters Adecco haben am Mittwoch im frühen Handel deutlich nachgegeben. Nach anfänglich noch geringeren Verlusten brach der Wert zuletzt um 13,2 Prozent ein. Er lotete damit neue Jahrestiefs aus. Im Vergleich zu den Vorjahreshochs nimmt der Titel damit Kurs in Richtung einer Kurshalbierung. Auch Aktien des deutschen Wettbewerbers Amadeus Fire schwächelten.

Damit reagierten Adecco auf Zahlen zum ersten Quartal. Das organische Wachstum war zwar besser als erwartet ausgefallen, die Aussichten in Sachen Profitabilität belasteten aber. Laut den Experten der UBS ist die sich weiter verbessernde Umsatzdynamik zwar positiv zu werten. Offensichtlich habe das Unternehmen aber Mühe, "diese in eine signifikante Gewinndynamik umzuwandeln".

Die Analysten von Bernstein befürchten, dass es bei den Schätzungen für den operativen Gewinn (EBITA) zu deutlichen Abwärtsrevisionen kommt. Andere Analysten verwiesen zudem auf die ungünstige Zusammensetzung der Zahlen. So spielte laut ZKB der Umsatzrückgang im hochmargigen Geschäft mit den Festanstellungen (Permanent Placement) eine Rolle./ls/rw/AWP/mf/stk

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