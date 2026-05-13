HomeToGo SE liefert zum Jahresstart 2026 genau die Zahlen, auf die der Markt nach der milliardenschweren Interhome-Übernahme gewartet hat: deutlich steigende Profitabilität, massive Effizienzgewinne und ein rasant wachsendes B2B-Geschäft. Besonders auffällig: Während viele Tech-Unternehmen im Reisebereich weiterhin aggressiv auf Umsatzwachstum setzen, priorisiert HomeToGo inzwischen klar Profitabilität und operative Effizienz - offenbar mit Erfolg. Für Anleger könnte genau dieser Strategiewechsel jetzt zum entscheidenden Kurstreiber werden. Interhome wird zum neuen Herzstück des Konzerns Die wichtigste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin