Scout24 hat im Rahmen seines CMD 2026 die nächste Phase seiner Plattformstrategie skizziert und positioniert KI als Erweiterung seines bereits hochprofitablen Geschäftsmodells. Während die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 unverändert bleibt, hat das Unternehmen seine mittelfristigen Ambitionen für 2027-28 bekanntgegeben und strebt ein schnelleres Wachstum sowie strukturell höhere Margen an. Strategisch geht Scout24 über die traditionelle Logik der Kleinanzeigen hinaus und baut eine integrierte, KI-gestützte Immobilienplattform auf, die auf proprietären Daten, Workflows und versch. Monetarisierungsebenen basiert. Erste Belege, darunter ein höherer ARPU (Average Revenue Per User) durch KI-Produkte und starke Engagement-Trends, deuten darauf hin, dass die Strategie bereits Traktion erzeugt. Daher erhöhen wir unsere Schätzungen und das Kursziel auf 135 EUR. KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/scout24-se
© 2026 mwb research