Bayers Q1 zeigte einen soliden Start ins Geschäftsjahr 2026, wobei der operative Hebel insbesondere im Bereich Crop Science zum Tragen kam. Hierbei übertrafen die Stärken in Seeds & Traits, disziplinierte Kostengestaltung und das Produktmix die nach wie vor schwache Ausgangslage im Crop Protection-Segment. Der Pharmabereich bleibt eine Übergangsgeschichte, wobei Nubeqa/Kerendia und die Optionen in der Pipeline helfen, den Rückgang von Xarelto/Eylea auszugleichen. Der Bereich Consumer Health war stabil, stellte jedoch keinen wesentlichen Treiber dar. Bereinigt um rechtliche Zahlungen verbessert sich der zugrunde liegende FCF. Rechtsstreitigkeiten bleiben das zentrale Risiko für die Aktie und ein kurzfristiger Katalysator, da wichtige Vergleichs- und Vorabentscheidungsmeilensteine noch bevorstehen. Angesichts der operativen Leistung, die die Erwartungen übertrifft, betrachten wir die aktuelle Bewertung als zu pessimistisch in Bezug auf diese Risiken. Daher bestätigen wir unser BUY-Rating und das unveränderte Kursziel von 52,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/bayer-ag
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