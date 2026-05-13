Wird der Gewinn von Energiekontor in diesem Jahr um 15 % oder sogar um 50 % steigen? Und könnte das erst der Anfang sein?Den vollständigen Artikel lesen ...
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