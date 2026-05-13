SMA ist gut in das erste Quartal gestartet und liegt sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis im Plan. Das hat der Vorstand mitgeteilt. Der Photovoltaik-Wechselrichterspezialist SMA Solar Technology hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 den Konzernumsatz um 4 Prozent auf 340,9 Millionen Euro gesteigert. Während die Großanlagensparte Division Large Scale & Project Solutions mit 279,5 Millionen Euro einen Umsatz auf Vorjahresniveau verzeichnete, konnte die Sparte für Privatanlagen und gewerbliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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