Für das erste Quartal legte der deutsche Wechselrichter- und Speicherhersteller bei Umsatz und Ergebnis bessere Zahlen vor als im Vorjahresquartal. Vor diesem Hintergrund konkretisierte der SMA-Vorstand auch die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr. Die SMA Solar Technology AG verzeichnet für die ersten drei Monaten des Jahres 2026 einen Konzernumsatz von 340,9 Millionen Euro. Das ist vier Prozent mehr als im ersten Quartal 2025. Demnach blieb der Umsatz der Division "Large Scale & Project Solutions" stabil, während der Umsatz der Division "Home & Business Solutions" sich deutlich um 27,4 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland