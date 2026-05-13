Die Aktie unseres Geheimtipps Qualcomm konnte zuletzt innberhalb von fünf Wochen um zeitweise über +100% zulegen. Gestern folgten massive Gewinnmitnahmen und ein zweistelliger Kursrutsch. Wie geht es jetzt weiter? Der Halbleiter-Konzern Qualcomm positioniert sich zunehmend in Märkten mit langfristigem Wachstumspotenzial. Neben Smartphones rücken Rechenzentren, industrielle KI-Anwendungen, Robotik und die kommende 6G-Technologie immer stärker in den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de