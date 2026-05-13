Die Deutsche Telekom hat heute ihre neuen Quartalszahlen veröffentlicht und damit bei Anlegern zunächst für positive Reaktionen gesorgt. Vor allem das starke US-Geschäft rund um T-Mobile US bleibt weiterhin einer der wichtigsten Wachstumstreiber des Konzerns. Deutsche Telekom hebt Ausblick nach soliden Zahlen an Die Deutsche Telekom hat heute ihre Zahlen für das erste Quartal vorgelegt und konnte operativ weitgehend überzeugen. Der Umsatz stieg leicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de