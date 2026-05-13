Die Aktie von Pfizer hat in den vergangenen Monaten deutlich besser abgeschnitten als viele andere Werte aus dem Gesundheitssektor. Trotz anhaltender Skepsis gegenüber Pharmaunternehmen mehren sich die Hinweise darauf, dass die schwierigste Phase nach dem Ende des Corona-Booms überwunden sein könnte. Für Anleger von Pfizer waren die vergangenen Jahre alles andere als einfach. Während Technologieaktien zuletzt kräftig zulegen konnten, gerieten defensive ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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