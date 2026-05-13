Die jüngste Kapitalmaßnahme von Evotec sorgt an der Börse für erheblichen Druck auf die Aktie - und könnte ein Warnsignal sein, das Anleger nicht unterschätzen sollten. Mit der Platzierung einer Wandelanleihe über 116,1 Millionen Euro verschafft sich der Wirkstoffforscher zwar kurzfristig finanzielle Luft. Doch die Art der Finanzierung und die deutliche negative Marktreaktion legen nahe, dass die operative Lage wie von uns befürchtet ernster sein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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