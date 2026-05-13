Verbio: Starkes Quartal - Umsatz +13%, EBITA explodiert!
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|Verbio: Starkes Quartal - Umsatz +13%, EBITA explodiert!
|Verbio: Starkes Quartal - Umsatz +13%, EBITA explodiert
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|11:09
|Verbio SE: Q3-Stärke bestätigt optimistische Einschätzung; Schätzungen und Kursziel angehoben; KAUFEN beibehalten.
|Verbio hat im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 starke Ergebnisse geliefert und bestätigt damit eine klare Erholung der Marktbedingungen, die bisher nur durch frühe Beiträge der jüngsten Energiekrise...
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|10:54
|JEFFERIES stuft VERBIO AG auf 'Hold'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Verbio nach Zahlen mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Constantin Hesse attestierte dem Biosprit-Hersteller...
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|10:39
|ROUNDUP/Markterholung: Biokraftstoffhersteller Verbio wird optimistischer
| LEIPZIG (dpa-AFX) - Der starke Ölpreisanstieg seit dem Beginn des Iran-Krieges treibt auch die Geschäfte des Biokraftstoffherstellers Verbio an. An den Tankstellen greifen Verbraucher eher zu E10,...
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|10:03
|VERBIO SE zeigt nachhaltige Stärke
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