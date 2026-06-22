Der jüngste Energiepreisschock und regulatorische Vorgaben beschleunigen den Übergang zu CO2-armen Alternativen für fossile Brennstoffe. Folglich ist die Energiewirtschaft im Wandel. Um die ambitionierten Dekarbonisierungsziele der Industrie zu erreichen, rücken modulare Systeme zur Verwertung biogener Reststoffe in den Fokus der Energieversorger. Große Marktführer sichern sich technologische Skalierbarkeit zunehmend über Zukäufe, da der organische Aufbau grüner Geschäftsmodelle langwierig und risikoreich ist. Milliardenübernahmen im Biomasse- und Biogassektor treiben eine Konsolidierungswelle an. Dezentrale Lösungen zur Erzeugung von grundlastfähigem Strom und Wasserstoff sind längst eine wichtige Säule der Energiewende. Wir stellen drei Unternehmen vor.
Enthaltene Werte: NL0010872388,DE000A0JL9W6,DE000ENAG999Den vollständigen Artikel lesen ...
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