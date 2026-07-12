Internationale Präsenz als Wettbewerbsvorteil? Wie sich die EVN im Vergleich zu regionalen Versorgern positioniert

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Die Energiewirtschaft hat sich grundlegend gewandelt: Aus einer regional bzw. national geprägten Branche ist eine international tätige und europaweit vernetzte Industrie geworden.. Während Energieversorger früher meist auf ihren Heimmarkt konzentriert waren, investieren heute viele Unternehmen über Ländergrenzen hinweg. Stromnetze, erneuerbare Energien, Speicherlösungen und Energiehandel entwickeln sich immer stärker zu einem europäischen Markt. Für viele Versorger gehört der internationale Know-How-Transfer inzwischen zur langfristigen Unternehmensstrategie.

Konzerne wie Enel (ISIN: IT0003128367), E.ON (ISIN: DE000ENAG999) oder Fortum (ISIN: FI0009007132) sind heute in mehreren europäischen Ländern aktiv. Auch die EVN AG (ISIN: AT0000741053) verfolgt seit vielen Jahren diesen Weg und hat ihre Aktivitäten schrittweise über Österreich hinaus ausgebaut. Die Frage ist dabei weniger, ob Energieunternehmen international aktiv sind, sondern welche Vorteile eine solche Aufstellung langfristig bieten kann.

Energieunternehmen denken zunehmend europäisch

Die Energiewende macht an Landesgrenzen nicht halt. Strommärkte wachsen enger zusammen, erneuerbare Energien werden grenzüberschreitend gehandelt und der Ausbau der Netzinfrastruktur wird zunehmend europäisch geplant.

Deshalb verfolgen viele Versorger eine internationale Strategie. Der italienische Energiekonzern Enel gehört zu den größten Stromnetzbetreibern Europas und ist in zahlreichen Ländern aktiv. E.ON betreibt Strom- und Gasnetze in mehreren europäischen Märkten und investiert Milliarden in deren Digitalisierung. Der finnische Versorger Fortum konzentriert sich auf die Dekarbonisierung der nordischen Energiesysteme, während die tschechische CEZ Group (ISIN: CZ0005112300) ihre Aktivitäten in Mittel- und Osteuropa kontinuierlich ausbaut.

Die Entwicklung zeigt: Internationale Präsenz ist in der europäischen Energiewirtschaft längst keine Ausnahme mehr, sondern Teil vieler langfristiger Unternehmensstrategien.

Die EVN setzt auf ausgewählte Märkte

Im Unterschied zu einigen der großen europäischen Energiekonzerne verfolgt die EVN keinen möglichst breit angelegten Expansionskurs. Stattdessen konzentriert sich das Unternehmen auf ausgewählte Märkte, in denen es über viele Jahre gewachsene Strukturen aufgebaut hat.

Neben dem österreichischen Heimmarkt ist die EVN insbesondere in Bulgarien und Nordmazedonien aktiv. Dort betreibt das Unternehmen Stromverteilnetze, versorgt Endkunden mit elektrischer Energie und investiert kontinuierlich in die Modernisierung der Energieinfrastruktur. Ergänzt werden diese Aktivitäten durch Gasnetze in Kroatien.

Diese regionale Fokussierung ermöglicht es der EVN, ihre Erfahrungen aus verschiedenen regulierten Energiemärkten miteinander zu verbinden und gleichzeitig Risiken breiter zu verteilen. Es fließt die technologische Expertise aus dem niederösterreichischen Heimmarkt in die Entwicklung der internationalen Aktivitäten ein, die zusätzlich von Synergien etwa in der Beschaffung profitieren.

Diversifikation kann Stabilität schaffen

Für Energieunternehmen bietet eine internationale Aufstellung mehrere Vorteile. Wirtschaftliche Entwicklungen verlaufen nicht in allen Ländern gleichzeitig. Investitionen, regulatorische Rahmenbedingungen oder Stromnachfrage können sich unterschiedlich entwickeln.

Eine regionale Diversifikation trägt dazu bei, diese Unterschiede auszugleichen und die Ertragsbasis breiter aufzustellen. Gleichzeitig entstehen Synergien beim Betrieb von Netzinfrastruktur, beim Ausbau erneuerbarer Energien oder bei der Entwicklung neuer Speichertechnologien.

Die EVN verfolgt genau diesen Ansatz. Im Geschäftsjahr 2024/25 investierte das Unternehmen rund 166,2 Millionen Euro in seine Aktivitäten in Südosteuropa. Im Mittelpunkt standen der Ausbau der Stromnetze, neue Photovoltaikanlagen in Kumanovo (3,8 MWp), Nordmazedonien,und Karnobat (2,5 MWp), Bulgarien, sowie der Bau des ersten Großbatteriespeichers (10 MW/20MWh) der EVN in Nordmazedonien.

Internationale Märkte gewinnen auch wirtschaftlich an Bedeutung

Die Bedeutung der internationalen Aktivitäten zeigt sich auch in den Geschäftszahlen. Im ersten Halbjahr 2025/26 erzielte das Segment Südosteuropa einen Umsatz von 927,9 Millionen Euro. Das EBITDA belief sich auf 103,7 Millionen Euro, das EBIT auf 54,6 Millionen Euro.

Nach Angaben der EVN wurde diese Entwicklung unter anderem durch investitionsbedingtes organisches Wachstum im regulierten Netzgeschäft sowie höhere Stromabsätze unterstützt. Damit leisten die internationalen Aktivitäten einen wichtigen Beitrag zum diversifizierten Geschäftsmodell des Unternehmens.

Auch Investoren achten auf die regionale Aufstellung

Am Kapitalmarkt wird die internationale Diversifikation vieler Energieunternehmen aufmerksam verfolgt. Investoren bewerten dabei nicht allein die Größe eines Unternehmens, sondern auch die Qualität seines Geschäftsmodells.

Regulierte Netze, langfristige Infrastrukturinvestitionen und eine Präsenz in mehreren Märkten gelten häufig als Faktoren, die zu einer stabileren Ertragsentwicklung beitragen können. Gleichzeitig können unterschiedliche regulatorische Rahmenbedingungen dazu beitragen, Risiken breiter zu streuen.

Auch Analysten bewerten die EVN derzeit überwiegend positiv. Die Mehrheit empfiehlt die Aktie zum Kauf oder Halten. Die veröffentlichten Kursziele bewegen sich aktuell zwischen 29,50 Euro und 36,00 Euro. Neben der soliden Bilanz und der attraktiven Dividendenpolitik verweisen Analysten regelmäßig auf die stabile Ertragsbasis des regulierten Infrastrukturgeschäfts sowie auf die langfristig ausgerichtete Unternehmensstrategie.

Analysteneinschätzungen stellen naturgemäß keine Garantie für die tatsächliche Kursentwicklung dar. Sie zeigen jedoch, dass Diversifikation, Infrastrukturqualität und planbare Cashflows derzeit zu den wichtigen Bewertungskriterien im europäischen Versorgersektor zählen.

Fazit

Die europäische Energiewirtschaft entwickelt sich zunehmend grenzüberschreitend. Viele Energieunternehmen investieren heute in mehreren Ländern, um Infrastruktur, Netze und erneuerbare Energien gemeinsam weiterzuentwickeln und Synergien zu heben.

Die EVN verfolgt dabei einen fokussierten Ansatz. Mit ihrer Präsenz in Österreich sowie ausgewählten Märkten in Südosteuropa verbindet das Unternehmen regionale Nähe mit internationaler Diversifikation. Investitionen in Netze, erneuerbare Energien und Speichertechnologien zeigen, dass die internationale Aufstellung nicht Selbstzweck ist, sondern Teil einer langfristigen Infrastrukturstrategie. Damit positioniert sich die EVN in einem Umfeld, in dem grenzüberschreitende Energieversorgung und moderne Infrastruktur zunehmend an Bedeutung gewinnen.

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EVN

ISIN: AT0000741053

WKN: 878279

www.evn.at

Quellen:



EVN

Ganzheitsbericht 2024/25

Halbjahresbericht 2025/26

https://www.evn.at

https://www.evn.at/home/investor-relations

https://www.evn.at/home/investor-relations/evn-aktie/equity-analysten



E.ON

Geschäftsbericht / Strategie

https://www.eon.com

Enel

Integrated Annual Report

https://www.enel.com



Fortum

Annual Report & Strategy

https://www.fortum.com



CEZ Group

Annual Report

https://www.cez.cz

Europäische Kommission



Energy Union

https://energy.ec.europa.eu

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