Die Märkte präsentieren sich äußerst volatil. Auch wenn der Ölpreis zuletzt deutlich zurückgekommen ist, machen nun andere Bereiche Sorgen. So warnte jüngst die Bank of America seine Kunden. Demnach sehen die Strategen der Wall Street-Bank die Zeit gekommen, um zum einen Kursgewinne mitzunehmen ("take profits") und Absicherungen für das Portfolio aufzubauen ("hedge"). Damit bezog sich die Bank explizit auf den Technologiesektor und warnte vor einem schwachen dritten Quartal. Als Argumente führte die Bank zum einen die hohen Bewertungen vieler Unternehmen an. Zum anderen seien die Aktienkäufe auf Kredit in den USA ein massives Problem. Diese Kennzahl läge inzwischen bei 4 % im Vergleich zum Bruttosozialprodukt und damit auf einem Allzeithoch. In der Tat erhöhte diese Warnung sofort die Volatilität an den Börsen. Für Anleger sind das schwierige Zeiten, um strategisch zu investieren. Es lohnt sich daher auf starke Qualitätswerte zu setzen, die langfristig Performance liefern können. Wir blicken daher auf die Aktien von 2G Energy, A.H.T Syngas Technology und Linde!

Enthaltene Werte: NL0010872388,IE00BZ12WXXX,DE000A0HL8N9

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