Die Märkte jubilieren auf hohem Niveau und mit der globalen Energiewende tritt ein ganzer Sektor in eine neue Investitionsphase ein. Doch die Welle läuft nicht gleichverteilt! Während Europa den Ausbau erneuerbarer Energien massiv beschleunigt, weil der Strombedarf durch Elektromobilität, Industrie, Rechenzentren und Künstliche Intelligenz kontinuierlich steigt, denkt die US-Administration über den verstärkten Aufbau von Kernenergie nach. Ganz unbemerkt entwickelt sich auch Südostasien zu einem der dynamischsten Solarmärkte weltweit. Doch nach Schätzungen der International Energy Agency müssten die weltweiten Investitionen in saubere Energietechnologien bis zum Ende des Jahrzehnts auf Beträge deutlich über 2 Billionen USD jährlich steigen, um die Klimaziele auch nur annähernd zu erreichen. Parallel lockert die Europäische Kommission ihre Fiskalregeln und ermöglicht den Mitgliedstaaten zusätzliche Investitionen in die energetische Zukunft. Ein Zuckerl oben drauf gibt es von der Europäischen Investitionsbank, die bis 2028 Finanzierungen von 75 Mrd. EUR für Projekte der Energiewende bereitstellen will. Wer sind die Profiteure?Den vollständigen Artikel lesen ...
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