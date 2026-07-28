Emittent: HELIOS SOLAR AG
ISIN: DE000A42D2N5
WKN: A42D2N
Kuerzel: HE8
ISIN: DE000A42D2N5
WKN: A42D2N
Kuerzel: HE8
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|XETR IPO HE8: ABGESCHLOSSEN / FINISHED
|Emittent: HELIOS SOLAR AG
ISIN: DE000A42D2N5
WKN: A42D2N
Kuerzel: HE8
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|07:58
|XETR IPO HE8: START OPENING-AUCTION-CALL: 09:00
|Emittent: HELIOS SOLAR AG
ISIN: DE000A42D2N5
WKN: A42D2N
Kuerzel: HE8
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|00:02
|XETR NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 28.07.2026
|Das Instrument HE8 DE000A42D2N5 HELIOS SOLAR AG INH EO 1 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 28.07.2026: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument HE8 DE000A42D2N5...
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|00:01
|XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON 28.07.2026
|The following instruments on XETRA do have their first trading 28.07.2026 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 28.07.2026
Aktien
1 PLBEST000010 BEST S.A.
2 IT0005720500...
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|Mo
|Helios Solar erhält Börsenzulassung für den General Standard
|Die Helios Solar AG hat von der Frankfurter Wertpapierbörse den Zulassungsbescheid für die Zulassung ihrer Aktien zum Handel im regulierten Markt erhalten. Beantragt war die Notierung im General Standard....
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|HELIOS SOLAR AG
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