Original-Research: Mutares SE & Co. KGaA - von Sphene Capital GmbH



13.05.2026 / 11:17 CET/CEST

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Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Mutares SE & Co. KGaA Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA ISIN: DE000A2NB650 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 13.05.2026 Kursziel: EUR 49,40 (bislang: EUR 49,00) Kursziel auf Sicht von: 36 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA

Erwartung eines nochmals deutlich verbesserten Newsflows Der Newsflow von Mutares wird sich nach unserer Einschätzung im zweiten Quartal 2026 nochmals deutlich verbessern: Zum einen, weil voraussichtlich das Closing der Übernahme von Jadeed vollzogen werden wird, der mit Angabe gemäß Umsätzen in Höhe von EUR 2,0 Mrd. größten Übernahme der Unternehmensgeschichte, aus der wir signifikante Erträge aus Bargain-Purchase erwarten; zum anderen, weil die aktuelle Exit-Pipeline weitere Verkäufe - über die bereits angekündigten hinaus - mit zum Teil erheblichem Wertschöpfungspotenzial erwarten lässt. Nach leicht über unseren Schätzungen liegenden Ertragszahlen im ersten Quartal 2026 errechnet sich aus unserem proprietären Sum-of-the-Parts-Modell ein Kursziel von EUR 49,40 (bislang EUR 49,00) je Aktie. Wir bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA. Die Umsatzerlöse der Holding, die im Wesentlichen aus Beratungs- und Managementleistungen gegenüber den Portfoliounternehmen bestehen, lagen im ersten Quartal 2026 bei EUR 24,9 Mio. und damit um 5,0% unter dem Vorjahreswert von EUR 26,2 Mio. Während die operative Basis der Holding weitgehend stabil blieb, führte das Ausbleiben größerer Exits bei nahezu unveränderten Kosten zu einem Rückgang des EBITDA auf EUR 4,6 Mio. von EUR 5,9 Mio. (-22,0% YoY). Nachdem Mutares im Vorjahresquartal noch erheblich vom Verkauf von Anteilen an Steyr Motors profitiert hatte, fehlten im ersten Quartal 2026 vergleichbare Exit-Impulse. Entsprechend verschlechterte sich das Finanzergebnis von EUR +24,2 Mio. auf EUR -4,8 Mio., so dass unter dem Strich ein leichter Quartalsverlust von EUR -0,9 Mio. (Vj.: EUR 29,5 Mio.) festzustellen war. Auf Ebene des Konzerns steigerte Mutares die Umsatzerlöse im ersten Quartal 2026 auf EUR 1.679 Mio. (Vj. EUR 1.526 Mio., +9,9% YoY). Das Konzern-EBITDA, das bei Mutares regelmäßig durch transaktionsbedingte Effekte wie Bargain-Purchase-Erträge und Entkonsolidierungseffekte beeinflusst wird, belief sich im ersten Quartal 2026 auf EUR 162,4 Mio. (Vj.: EUR 379,7 Mio.). Der Rückgang reflektiert insbesondere geringere positive Akquisitionseffekte im Vergleich zum starken Vorjahresquartal. Das um transaktionsbedingte Effekte bereinigte adjustierte EBITDA verbesserte sich auf EUR 11,1 Mio. von EUR -30,1 Mio. im Vorjahresquartal. Belastend wirkten jedoch weiterhin die Neuakquisitionen des Geschäftsjahres 2025, insbesondere Kawneer und F.lli Ferrari, sowie ein nach Unternehmensangaben unverändert schwieriges Marktumfeld bei Lapeyre und Byldis. Positiv hervorzuheben sind Angabe gemäß dagegen die operativen Fortschritte bei Magirus, Sofinter, Efacec, Donges, SFC Solutions, NEM Energy und Guascor Energy.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Mutares_UpdateReport20260513



Kontakt für Rückfragen:

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (152) 31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de



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