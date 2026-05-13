Und weiter geht's mit den Quartalsberichten. Mit der Deutschen Telekom legte am heutigen Mittwoch (13. Mai) ein eminent wichtiger Dax-Vertreter frische Ergebnisse vor. Entsprechend groß war die Anspannung im Vorfeld. Nun sind die Ergebnisse da. Und sie wussten durchaus zu gefallen.Deutsche Telekom - Starke Zahlen für das 1. Quartal 2026 Schauen wir uns einmal die aktuellen Zahlen genauer an. Die Deutsche Telekom vermeldete einen Umsatz in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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