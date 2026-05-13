FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Carl Zeiss Meditec haben zur Wochenmitte ihre hohen Kursgewinn vom Vortag wieder nahezu vollständig abgegeben. Mit einem Minus von zeitweise 10 Prozent erweist sich der Zuwachs von gut 12 Prozent am Vortag als Makulatur. Die Papiere bleiben damit in ihrer Seitwärtsspanne seit Ende Januar. Am übergeordneten Abwärtstrend seit 2021 ändert sich ebenfalls nichts.

Die im Zuge der Quartalszahlen veröffentlichten Sparpläne des Medizintechnikherstellers hatten am Vortag den Kurs noch in die Höhe getrieben. Analyst David Adlington von JPMorgan sieht kurz- und mittelfristig aber enorme Korrekturrisiken für die Markterwartungen, wie er in seinem Resümee des Quartalsberichts schrieb. Die mittelfristigen Ziele der Jenaer zeugten vom schwachen Geschäftstrend, erklärte zudem, Experte Jonathon Unwin von Barclays./ajx/jha/