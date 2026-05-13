Original-Research: CENIT AG - von GBC AG



13.05.2026 / 11:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von GBC AG zu CENIT AG Unternehmen: CENIT AG ISIN: DE0005407100 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 16,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2026 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann

Q1-Umsatzerlöse im Rahmen der Erwartungen, EBITDA verbessert sich deutlich; Kursziel und Rating bestätigt



In den ersten drei Monaten des Jahres 2026 hat die CENIT AG eine deutliche Verbesserung der operativen Kennzahlen erreicht. Die Umsatzerlöse legten dabei zwar nur leicht auf 52,47 Mio. € (Vj.: 51,51 Mio. €) zu, die in den vergangenen Berichtsperioden ergriffenen Kostensparmaßnahmen führten jedoch zu einer spürbaren Verbesserung des EBITDA auf 5,03 Mio. € (Vj.: -2,44 Mio. €).



Der leichte Umsatzanstieg, der im Rahmen der Erwartungen liegt, ist insbesondere dem weiteren Erlösanstieg der Eigensoftware-Umsätze um 4,7 % auf 4,62 Mio. € (Vj.: 4,41 Mio. €) sowie der Beratungs-/Service-Erlöse um 4,5 % auf 23,15 Mio. € (Vj.: 22,15 Mio. €) zu verdanken. Demgegenüber stehen rückläufige Fremdsoftware-Umsätze von 24,58 Mio. € (Vj.: 24,92 Mio. €), was, neben leichten Kundenverlusten, auf der Fortsetzung des SaaS-Trends zurückzuführen ist. Marktgetrieben setzte sich demnach der Trend fort, wonach insbesondere in den margenstarken Erlösgruppen Steigerungen erreicht wurden.



Der Anstieg der margenstarken Umsätze führte zu einer leichten Verbesserung des Rohertrags auf 31,40 Mio. € (Vj.: 30,70 Mio. €) bzw. der Rohertragsmarge auf 59,8 % (Vj.: 59,6 %). Unterhalb des Rohertrags werden die nach Abschluss des Restrukturierungsprogramms erzielten Kostensparmaßnahmen sichtbar. Insbesondere im Bereich des Personalaufwandes verzeichnete die CENIT AG eine deutliche Kostenreduktion auf 22,69 Mio. € (Vj.: 28,74 Mio. €). Der Vorjahreswert war neben der höheren Beschäftigtenanzahl von Sonderaufwendungen im Zuge der Restrukturierungsmaßnahmen in Höhe von 3,35 Mio. € belastet. Demzufolge legte das EBITDA auf einen neuen Q1-Rekordwert von 5,03 Mio. € (Vj.: -2,44 Mio. €) zu und die dazugehörige EBITDA-Marge auf 9,6 % (Vj.: -4,7 %).



Der starke Anstieg des EBITDA zieht sich auch auf die nachfolgenden Ergebnisebenen durch, die ebenfalls neue Rekordwerte für ein erstes Quartal markieren. So erhöhte sich das EBIT auf 2,97 Mio. € (Vj.: -5,44 Mio. €) und das Nachsteuerergebnis auf 2,51 Mio. € (Vj.: -4,71 Mio. €).



Positiv hervorzuheben ist der erneut hohe Liquiditätszufluss aus dem operativen Geschäft in Höhe von 13,76 Mio. € (Vj.: 11,66 Mio. €). Üblicherweise vereinnahmt die Gesellschaft zu Beginn des Jahres hohe Kundenzahlungen, für die eine unterjährige Leistungserbringung erfolgt. Gegenüber dem Geschäftsjahresende am 31.12.2025 erhöhten sich die Vertragsverbindlichkeiten auf 40,63 Mio. € (31.12.25.: 21,61 Mio. €). Dies führte zu einem entsprechenden Rückgang des Working Capitals und im Gegenzug zu einer Erhöhung der liquiden Mittel auf 28,64 Mio. € (31.12.25: 16,22 Mio. €).



Mit der Veröffentlichung des Quartalsberichts hat das CENIT-Management unter der neuen Führung von Martin Thiel (CEO) und Dr. Johannes Fues (CFO) die mit dem Geschäftsbericht 2025 veröffentlichte Prognose bestätigt. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 wird dabei unverändert mit Konzernumsätzen in Höhe von mindestens 210 Mio. € und einem EBITDA in Höhe von mindestens 18 Mio. € gerechnet.



Während die Umsatzerlöse im Rahmen der Erwartungen geblieben sind, liefert die deutliche Ergebnisverbesserung, die auf nachhaltige Kostenreduktion sowie Performanceverbesserungen basiert, eine hervorragende Basis für die Zielerreichung der EBITDA-Guidance. Unserer Ansicht nach ist die Bestätigung der Ergebnis-Guidance einer derzeit konservativen Herangehensweise der Gesellschaft geschuldet. Dabei hat das erste Quartal gezeigt, dass selbst bei einem niedrigen Umsatzwachstum, das mit einem deutlich niedrigeren Personalbestand erwirtschaftet wurde, hohe Kosteneinsparungen und damit Ergebnisverbesserungen erreicht werden können. Auf dieser Grundlage dürften auch die kommenden Quartale überproportionale Ergebnisverbesserungen aufweisen, sodass eine unterjährige Guidance-Erhöhung wahrscheinlich ist.



Bis dahin behalten wir unsere Prognosen für das laufende und kommende Geschäftsjahr bei. Für 2026 liegen wir sowohl auf Umsatz- als auch auf EBITDA-Ebene mit 214,74 Mio. € bzw. 19,13 Mio. € leicht oberhalb der von der Gesellschaft kommunizierten unteren Prognosebandbreite. Analog dazu behalten wir auch unser DCF-Bewertungsmodell unverändert bei. Bei einem fairen Wert von 16,00 € je Aktie vergeben wir weiterhin das Rating "KAUFEN".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20260513_CENIT_Comment



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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR

Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher

Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher

Interessenkonflikte finden Sie unter:

https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

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Fertigstellung: 13.05.2026 (7:58 Uhr)

Erste Weitergabe: 13.05.2026 (11:30 Uhr)



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