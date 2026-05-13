Original-Research: CENIT AG - von Montega AG



13.05.2026 / 11:49 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu CENIT AG Unternehmen: CENIT AG ISIN: DE0005407100 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 13.05.2026 Kursziel: 14,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann

Starker Jahresauftakt untermauert Margenwende nach Restrukturierung



CENIT hat heute die Q1-Zahlen veröffentlicht und die positive Entwicklung in einem Earnings Call erläutert.



[Tabelle]



Weiteres Wachstum der eigenen Softwarelösungen: Die Umsatzerlöse der CENIT AG stiegen im ersten Quartal 2026 um 1,9% yoy auf 52,5 Mio. EUR. Im Geschäft mit eigener Software konnte der Wachstumspfad fortgesetzt werden (4,6 Mio. EUR; +4,7% yoy). Besonders dynamisch entwickeln sich hier die KI-getriebenen Lösungen, die mittlerweile 18% der eigenen Softwareumsätze ausmachen und zuletzt um rund 50% yoy wuchsen. Auch die Beratungs- und Serviceerlöse konnten im Gegensatz zu den Vorquartalen wieder organisch gesteigert werden. Die Umsätze mit Fremdsoftware entwickelten sich indes leicht rückläufig mit -1,4% yoy auf 24,6 Mio. EUR. Der Vorstand berichtete von einem guten Nachfragemomentum, das sich in einem auf 98,6 Mio. EUR gestiegenen Auftragsbestand manifestiert (+5,5% qoq; +11,5% yoy). Zu den neu gewonnenen Aufträgen in Q1 zählen unter anderem ein Managed-Services-Vertrag mit einem Volumen von 3,2 Mio. EUR über zwei Jahre sowie ein 3-Jahres-Vertrag über 0,6 Mio. EUR für die eigene BuildSimple-Software.



Deutliche Ergebnisverbesserung: CENIT erzielte eine signifikante Steigerung des EBITDA auf 5,0 Mio. EUR (Vj.: -2,4 Mio. EUR). Während das Vorjahresquartal noch durch Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 3,3 Mio. EUR belastet war, profitierte CENIT im aktuellen Quartal von den inzwischen realisierten Kosteneinsparungen infolge des Personalabbaus (31.03.2026: 901 Mitarbeitende; 31.03.2025: 982). Zusätzlich wirkte sich die operative Stabilisierung von Analysis Prime positiv aus, die im Berichtszeitraum einen ausgeglichenen Ergebnisbeitrag erzielte (Vj.: EBITA von -1,4 Mio. EUR). Auf Grund des überzeugenden Q1 erwarten wir unverändert ein leichtes Übertreffen der FY EBITDA-Guidance von min. 18,0 Mio. EUR (MONe EBITDA: 20,2 Mio. EUR).



Erster Earnings Call des neuen CEO: Nachdem Peter Schneck im vergangenen Monat sein Mandat im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat niederlegte, übernahm der bisherige COO Martin Thiel den Vorstandsvorsitz. Martin Thiel ist bereits seit 33 Jahren im Unternehmen tätig und plant, die eingeschlagene Strategie konsequent fortzusetzen. Dabei liegt der Fokus der nächsten 12 bis 18 Monate auf der Profitabilität sowie der Optimierung des bestehenden Lösungsportfolios. Weitere M&A-Aktivitäten könnten das Portfolio mittel- bis langfristig ergänzen.



Fazit: Das Q1 bestätigt die Wirksamkeit der im Vorjahr eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen und liefert in Folge ein weiteres Quartal mit überzeugender Profitabilität. Wir bestätigen trotz des erfolgten Wechsels in das Scale-Segment unsere Kaufempfehlung und das Kursziel.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: info@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News