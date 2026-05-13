Bern - Die Postfinance hat im ersten Quartal 2026 zwar weniger Ertrag erwirtschaftet, unter dem Strich aber deutlich mehr verdient. Die Kundenvermögen erhöhten sich leicht. Konkret stieg das Betriebsergebnis der Postfinance in den ersten drei Monaten 2026 im Vergleich zum Vorjahr um knapp 18 Prozent auf 80 Millionen Franken, wie die Post am Mittwoch mitteilte. Gleichzeitig ging der Betriebsertrag aber um 5,5 Prozent auf 393 Millionen Franken zurück. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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