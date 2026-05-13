tonies ist mit starker Dynamik in das GJ26 gestartet und meldet für das Q1 einen Umsatz von 126 Mio. EUR (mwb-Schätzung: 122 Mio. EUR), was einem Anstieg von 35 % gegenüber dem Vorjahr auf vergleichbarer Währungsbasis entspricht. Trotz makroökonomischer Herausforderungen, darunter US-Zölle und steigende Speicherkosten, hat tonies seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 von über 760 Mio. EUR und eine bereinigte EBITDA-Marge von 9-11 % bestätigt. Aufgrund des Kostendrucks haben wir unsere Margenannahmen für das Geschäftsjahr 2026 leicht auf den mittleren Bereich dieser Spanne gesenkt. Insgesamt untermauert die Entwicklung im Q1 den Investment Case, und wir bestätigen unsere Kaufempfehlung sowie unser Kursziel von 14,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tonies-se
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