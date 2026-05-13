HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Brenntag nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Hold"belassen. Die Ergebnisse des Chemikalienhändlers hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Christian Cohrs am Mittwoch. Es ist jedoch ungewiss, inwieweit sich die Mitte März zu beobachtende positive Geschäftsentwicklung angesichts des volatilen geopolitischen Umfelds fortsetzen wird./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A1DAHH0
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