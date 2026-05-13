Wie schon bei der Vorstellung der Eckpunkte sind nun auch die Reaktionen auf den Kabinettsbeschluss zum Gebäudemodernisierungsgesetz überwiegend kritisch. Zu den negativen Aspekten gehören demnach vor allem die längere Abhängigkeit von fossilen Energieträgern, steigende Heizkosten und die Verschleppung fälliger Modernisierungen im Gebäudebestand. Geht es nach dem Willen der Bundesregierung, wird das neue Gebäudemodernisierungsgesetz (GmodG) in wenigen Monatenr das bisherige unter dem Begriff Heizungsgesetz bekannte Gebäudeenergiegesetz (GEG) ablösen. Am Mittwochvormittag hat das Bundeskabinett ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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