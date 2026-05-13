Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt verbucht am Mittwoch vor dem Feiertag Gewinne. Unter dem Strich waren die US-Vorgaben positiv und auch die Märkte in Asien zeigten sich freundlich. Die noch vorgelegten Quartalsergebnisse seien eine willkommene Abwechslung von der immer noch verfahrenen Situation im Nahen Osten, sagte ein Händler. Denn dort zeichnet sich weiter keine Lösung ab. US-Präsident Donald Trump zufolge hängt die Waffenruhe nur noch am seidenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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